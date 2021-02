Il governo Draghi è pronto: tra la delusione e la speranza (Di sabato 13 febbraio 2021) Formato il governo Draghi con la lista dei ministri portata al Presidente della Repubblica Mattarella: ora c’è un nuovo inizio. Mattarella (GettyImages)Prende sempre più forma il nuovo governo Draghi. Ieri, venerdì 12 febbraio, il neo Premier, alle ore 19 e un minuto, è giunto al Colle da Sergio Mattarella ed ha consegnato la lista dei Ministri. In tutto ne sono 23, di cui 15 politici e 8 tecnici. Ci sono varie riconferme rispetto al Conte bis, tra cui: Luigi Di Maio agli Esteri, Luciana Lamorgese all’Interno e Dario Franceschini ai Beni culturali. Però, vi sono anche delle novità. Infatti, nel ruolo chiave di ministro dell’Economia, una new entry: Daniele Franco, bellunese, direttore generale di Bankitalia. La formazione del nuovo governo ... Leggi su kronic (Di sabato 13 febbraio 2021) Formato ilcon la lista dei ministri portata al Presidente della Repubblica Mattarella: ora c’è un nuovo inizio. Mattarella (GettyImages)Prende sempre più forma il nuovo. Ieri, venerdì 12 febbraio, il neo Premier, alle ore 19 e un minuto, è giunto al Colle da Sergio Mattarella ed ha consegnato la lista dei Ministri. In tutto ne sono 23, di cui 15 politici e 8 tecnici. Ci sono varie riconferme rispetto al Conte bis, tra cui: Luigi Di Maio agli Esteri, Luciana Lamorgese all’Interno e Dario Franceschini ai Beni culturali. Però, vi sono anche delle novità. Infatti, nel ruolo chiave di ministro dell’Economia, una new entry: Daniele Franco, bellunese, direttore generale di Bankitalia. La formazione del nuovo...

Ultime Notizie dalla rete : governo Draghi Governo, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha giurato

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel salone delle ... Dopo il capo del governo giureranno uno a uno i 23 ministri.

Governo, Renzi: grande passo avanti, bellissima giornata

'Il Governo Draghi - aggiunge - ci consegna l'immagine di un'Italia che torna protagonista in tutti i tavoli internazionali. È tornata la fiducia innanzitutto sui mercati ma presto tornerà anche tra ...

Governo Draghi, tutto pronto per giuramento al Quirinale. Alle 13 il passaggio di consegne con il ... Il Sole 24 ORE Qurinale: il governo Draghi ha giurato

Ieri il Premier incaricato ha sciolto la riserva. E' avvenuto stamani, al Quirinale, il giuramento del Premier incaricato Mario Draghi e dei Ministri del suo governo davanti al Capo dello Stato, Sergi ...

Governo: in chat eletti rimbalza articolo Statuto, 'voto Rousseau ripetibile entro 5 giorni'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Il M5S sull'orlo di una crisi di nervi. O meglio, in piena crisi. Mentre il governo Draghi giura al Quirinale, sulla piattaforma 'charge.org' viene lanciata una petizione p ...

