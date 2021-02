Hockey ghiaccio | IHL 2021 | Asiago schianta Renon e vince lo Scudetto!

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021)è campione d’Italia. I veneti, infatti, chiudono sul 2-1 la serie di finale di ItalianLeaguecontroe si aggiudicano lo scudetto numero 87 della storia dell’italiano. La Migross Supermercatidomina la scena con il punteggio di 5-1 l’atto finale contro i Rittner Buam, suldell’Odegar, in una sfida che non ha sostanzialmente avuto storia. Sono proprio i padroni di casa ad aprire le marcature nel primo periodo. Al minuto 19:32 ci pensa Miglioranzi a segnare la rete del vantaggio su assist di Casetti e McParland. Raddoppio al 21:51 con Frei, quindi è lo stesso McParland a mettere il punto del 3-0 in prima persona.prova a scuotersi al 34:39 con Sharp ...