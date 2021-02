(Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb. (Adnkronos) – ‘Congratulazioni aidi Forza Italia Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e Mara Carfagna. Tre personalità importanti del nostro partito che porteranno ali nostri valori, le nostre istanze e i nostri programmi. In bocca al lupo e buon”. Lo sottolinea il vicecapogruppo di Fi alla Camera, Roberto. L'articolo CalcioWeb.

TV7Benevento : Governo: Occhiuto, 'buon lavoro a ministri Fi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Occhiuto

SardiniaPost

Qualora, invece, toccasse a Gelmini entrare al, a quel punto in ballo al suo posto ci sarebbero lo stesso Brunetta (per lui sarebbe un ritorno) e il vicepresidente vicario Roberto, ...Qualche preoccupazione per l''intralcio' nei tempi di formazione dela causa dei ... Renato Brunetta, Annagrazia Calabria, Stefania Prestigiacomo, Valentino Valentini, Roberto, ...Roma, 13 feb. (Adnkronos) - “Congratulazioni ai ministri di Forza Italia Mariastella Gelmini, Renato Brunetta e Mara Carfagna. Tre personalità importanti del nostro partito che porteranno al governo i ...Con l’ingresso della Gelmini nel governo si è liberato il posto di guida dei parlamentari di Forza Italia. Il deputato cosentino tra i più quotati ...