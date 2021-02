Governo Draghi: così il centrodestra si fa (ancora) dettare l’agenda dai suoi oppositori (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – In occasione della formazione dell’esecutivo guidato da Mario Draghi il centrodestra si è nuovamente spaccato. Esclusa Fratelli d’Italia, infatti, il resto della coalizione ha scelto di aderire alla nuova compagine governativa. Se l’area “moderata” di Cambiamo, Udc e Forza Italia aveva già espresso vicinanza all’idea di un Governo di unità nazionale, la Lega ha sorpreso tutti. Utile pertanto analizzare le motivazioni che avrebbero potuto indurre il Carroccio a sostenere il Governo Draghi, finendo per governare con gli storici nemici. Quell’incomprensibile volontà di accreditarsi ad ogni costo Il dibattito nazionale si divide da anni sull’importanza dell’accreditarsi ai tavoli comunitari. Eventualità che necessita della certa rinuncia alla battaglia verso le tante distorsioni dell’Unione. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – In occasione della formazione dell’esecutivo guidato da Marioilsi è nuovamente spaccato. Esclusa Fratelli d’Italia, infatti, il resto della coalizione ha scelto di aderire alla nuova compagine governativa. Se l’area “moderata” di Cambiamo, Udc e Forza Italia aveva già espresso vicinanza all’idea di undi unità nazionale, la Lega ha sorpreso tutti. Utile pertanto analizzare le motivazioni che avrebbero potuto indurre il Carroccio a sostenere il, finendo per governare con gli storici nemici. Quell’incomprensibile volontà di accreditarsi ad ogni costo Il dibattito nazionale si divide da anni sull’importanza dell’accreditarsi ai tavoli comunitari. Eventualità che necessita della certa rinuncia alla battaglia verso le tante distorsioni dell’Unione. ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - MaurAnt1 : @schiva_questa Infatti... Dove son finiti quelli che 'Con draghi basta ballerine e bibitari al governo'... - assaloni : RT @EsercitoCrucian: #Draghi conferma mezzo governo #Conte: #Speranza, sciagura totale #DiMaio, virgola #Lamorgese, disastro immigrati E… -