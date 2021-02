Giacomo Corradi | come sta il figlio di Elena Santarelli?

(Di sabato 13 febbraio 2021)è ildie Bernardo. Il piccolo ha dovuto affrontare una malattia grave, circondato dall’amore dei genitori, Fonte foto: Instagram (@è ildella showgirle l’ex calciatore Bernardo. Gli scorsi anni il piccolo ha dovuto affrontare e vincere la battaglia contro una malattia che ha sconvolto la sua famiglia, ma che l’ha unita ancora di più nell’amore più assoluto e profondo. In un’intervista dello scorso anno rilasciata a La Vita in Diretta, laha ...

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Corradi

YouMovies

Nella foto pubblicata si vedonoe il padre, l'ex calciatore della Lazio Bernardo, giocare a calcio in spiaggia. Adesso però la presenza del fratello che cambia decisamente le carte in ...Dopo la tempesta, torna sempre il sereno. Elena Santarelli si sta godendo un'estate in famiglia, insieme al marito Bernardoe i figli Greta Maria e. Quest'ultimo, dopo aver vinto la sua lunga battaglia contro un tumore la cervello, è il protagonista di uno scatto pubblicato dalla showgirl su Instagram . ...Giacomo Corradi, figlio di Elena Santarelli e Bernardo Corradi. Il piccolo ha affrontato una malattia circondato dall'amore dei genitori ...Consueto appuntamento con Verissimo nel pomeriggio di Mediaset oggi sabato 13 febbraio 2021 (ore 16 su Canale5 ). Alla conduzione la padrona di ...