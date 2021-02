Gasperini: «Troppe attese sull’Atalanta Non puntiamo a fare il triplete» (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico nerazzurro alla vigilia del match con il Cagliari: «Milan a parte, tutti hanno avuto dei cali». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico nerazzurro alla vigilia del match con il Cagliari: «Milan a parte, tutti hanno avuto dei cali».

giornaleradiofm : Gasperini: 'Troppe attese, non puntiamo al triplete': (ANSA) - BERGAMO, 13 FEB - 'C'è un eccesso nel caricare le as… - RaiSport : ? #Gasperini: 'Troppe attese, non puntiamo al triplete' Il tecnico dell'#Atalanta: '#Milan a parte, tutti hanno… - YahooSportsIT : VIDEO| #Gasperini: 'Troppe chiacchiere e polemiche su di noi' - AdriJuve64 : Atalanta-Napoli 3-1, Gasperini: 'Ci sono troppe chiacchiere nei nostri c... - ilbaronejager : Amo Gattuso ma bisogna ammettere che ormai sta fallendo un po' troppe panchine Magari nel giusto ambiente può dive… -