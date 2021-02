Ex Milan – UFFICIALE | Pato firma con l’Orlando City

(Di sabato 13 febbraio 2021) Ora è! Nuova avventura americana per Alexandreche oggi è stato ufficializzato dall'Orlando, ex squadra di Ricardo Kakà Pianeta

Dal Sud al Nord America. Dopo Europa e Asia, Alexandre Pato aggiunge un altro continente e un nuovo capitolo alla sua carriera, andando giocare in Mls, in Florida: èl'ingaggio dell'ex milanista da parte dell'Orlando City, club in cui è tesserato anche l'ex laziale Nani. Il 31enne Pato era svincolato, dopo aver chiuso la sua avventura in Brasile col San ...Allenatore: Italiano [ALLE 19.45](4 - 2 - 3 - 1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. ...Allenatore: Italiano. . FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic Le formazioni uffici ...Italiano punta su Saponara. vedi letture. Di seguito le formazioni ufficiali di Spezia-Milan. Torna dopo due partite saltate per infortunio Simon Kjaer, che si riprende il suo posto al centro della di ...