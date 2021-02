Draghi sbaglia il cerimoniale e non si ferma davanti al Tricolore a Palazzo Chigi (video) (Di sabato 13 febbraio 2021) Ingresso con gaffe a Palazzo Chigi per Mario Draghi. L’insediamento è stato funestato da un errore del presidente del Consiglio che non si è fermato davanti alla bandiera per l’omaggio al Tricolore ed è stato fermato da un ufficiale che glielo ha fatto notare. Così Draghi è tornato sui suoi passi, per fermarsi poi sull’attenti davanti al Tricolore, come mostra il video che in queste ore sta diventando virale. Una svista, ma sicuramente di alto impatto simbolico in una giornata dove il protocollo andava seguito in modo certosino. Il giorno dell’insediamento ha visto Draghi già al lavoro nella stanza fino a poco prima occupata da Giuseppe Conte. Il premier si è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Ingresso con gaffe aper Mario. L’insediamento è stato funestato da un errore del presidente del Consiglio che non si ètoalla bandiera per l’omaggio aled è statoto da un ufficiale che glielo ha fatto notare. Cosìè tornato sui suoi passi, perrsi poi sull’attential, come mostra ilche in queste ore sta diventando virale. Una svista, ma sicuramente di alto impatto simbolico in una giornata dove il protocollo andava seguito in modo certosino. Il giorno dell’insediamento ha vistogià al lavoro nella stanza fino a poco prima occupata da Giuseppe Conte. Il premier si è ...

repubblica : Draghi sbaglia cerimoniale e non si ferma davanti al tricolore - davideterrile : Quelli capaci - patriziamolina : Governo, Draghi sbaglia nel cerimoniale e non si ferma davanti al Tricolore - Italia - - SecolodItalia1 : Draghi sbaglia il cerimoniale e non si ferma davanti al Tricolore a Palazzo Chigi (video) - salbuccios : @Libero_official Trovare ancora una parte di governo in questo di Draghi e'deludente. Capisco gli equilibri ma siam… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sbaglia Draghi sbaglia cerimoniale e non si ferma davanti al tricolore a Palazzo Chigi

Il nuovo presidente del Consiglio, Mario Draghi, arriva a Palazzo Chigi e riceve gli onori militari nel cortile. Subito dopo il passaggio di consegne con il presidente uscente, Giuseppe Conte.

Gilet arancioni in piazza a Milano contro le restrizioni

Riguardo al nuovo governo Pappalardo ha spiegato che "Draghi è competente e non potrà sbagliare, non potrà dire come Di Maio 'non sapevo niente' - ha concluso - . Se sbaglia gli punteremo il dito ...

Governo, Draghi sbaglia nel cerimoniale e non si ferma davanti al Tricolore - Italia Agenzia ANSA Draghi e i dissidenti M5S che potrebbero andare tra le braccia di Ingroia

Mario Draghi e i suoi Ministri hanno giurato al Quirinale. Il nuovo esecutivo è nato ed il Movimento 5 stelle, come si evince dalla piattaforma Rousseau, appoggerà il governo nascente guidato dall'ex ...

Gilet arancioni in piazza a Milano contro restrizioni

I Gilet arancioni dell'ex generale dei Carabinieri, Antonio Pappalardo, sono tornati in piazza Duomo a Milano contro le restrizioni imposte dal governo per contenere il contagio da Covid. (ANSA) ...

Il nuovo presidente del Consiglio, Mario, arriva a Palazzo Chigi e riceve gli onori militari nel cortile. Subito dopo il passaggio di consegne con il presidente uscente, Giuseppe Conte.Riguardo al nuovo governo Pappalardo ha spiegato che "è competente e non potrà sbagliare, non potrà dire come Di Maio 'non sapevo niente' - ha concluso - . Segli punteremo il dito ...Mario Draghi e i suoi Ministri hanno giurato al Quirinale. Il nuovo esecutivo è nato ed il Movimento 5 stelle, come si evince dalla piattaforma Rousseau, appoggerà il governo nascente guidato dall'ex ...I Gilet arancioni dell'ex generale dei Carabinieri, Antonio Pappalardo, sono tornati in piazza Duomo a Milano contro le restrizioni imposte dal governo per contenere il contagio da Covid. (ANSA) ...