Draghi | “Il nostro sarà governo ambientalista Mi aspetto collaborazione | i bisogni dell’Italia vengono prima degli interessi di parte”

Un governo ambientalista che punta a "mettere in sicurezza il Paese" e che per centrare l'obiettivo necessita che gli "interessi di parte" vengano dopo i "bisogni dell'Italia". È questo il messaggio che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affidato alla sua squadra di governo durante la prima riunione del Consiglio dei ministri. "Il nostro sarà un governo ambientalista", ha detto l'ex numero uno della Bce di fronte ai 23 scelti dopo aver ricevuto l'incarico da Sergio Mattarella. "Mi aspetto la massima collaborazione", perché una "missione" importante attende il governo, quella di "mettere in sicurezza" il Paese.

