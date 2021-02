Draghi e i ministri tecnici al via senza social network. Tra i politici Di Maio il più seguito, Orlando il più attivo (Di sabato 13 febbraio 2021) Con l'arrivo di Mario Draghi e di otto ministri tecnici diminuisce anche il tasso di presenza sui social del governo. Della riservatezza del neo presidente del Consiglio si è detto e anche della sua assenza dai social network che invece sono stati lo strumento principale della comunicazione del suo predecessore Giuseppe Conte che, a onor del vero, da neofita della politica, aveva una immagine tutta da costruire e far conoscere. Tra i ministri tecnici del nuovo esecutivo, cinque non hanno alcun profilo sui principali social network: Marta Cartabia, Daniele Franco, Enrico Giovannini, Maria Cristina Messa e Luciana Lamorgese, quest'ultima nonostante l'incarico di ministro dell'Interno nel ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 13 febbraio 2021) Con l'arrivo di Marioe di ottodiminuisce anche il tasso di presuidel governo. Della riservatezza del neo presidente del Consiglio si è detto e anche della sua asdaiche invece sono stati lo strumento principale della comunicazione del suo predecessore Giuseppe Conte che, a onor del vero, da neofita della politica, aveva una immagine tutta da costruire e far conoscere. Tra idel nuovo esecutivo, cinque non hanno alcun profilo sui principali: Marta Cartabia, Daniele Franco, Enrico Giovannini, Maria Cristina Messa e Luciana Lamorgese, quest'ultima nonostante l'incarico di ministro dell'Interno nel ...

