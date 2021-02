Covid19, scintille Usa-Cina sulle indagini per l’origine del virus. E l’Oms cambia versione: “Non escludiamo nessuna possibilità” (Di sabato 13 febbraio 2021) Washington vuole più informazioni da Pechino e nutre “preoccupazioni” per le indagini dell’Oms in Cina sull’origine del coronavirus. La posizione è stata espressa questo pomeriggio dalla Casa Bianca che già nei giorni scorsi aveva espresso le sue perplessità sulle dichiarazioni degli inviati dell’Organizzazione mondiale della sanità a Wuhan, la città cinese dove la pandemia è esplosa nel dicembre 2019 e sede dell’Istituto di virologia. Lo scorso 4 febbraio gli esperti dell’Oms avevano descritto come “estremamente improbabile” e “scenario da film” l’ipotesi che il virus fosse “fuoriuscito” dal laboratorio. L’Organizzazione ha però corretto il tiro tre giorni fa specificando che “tutte le ipotesi rimangono aperte e saranno oggetto di ulteriori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Washington vuole più informazioni da Pechino e nutre “preoccupazioni” per ledelinsuldel corona. La posizione è stata espressa questo pomeriggio dalla Casa Bianca che già nei giorni scorsi aveva espresso le sue perplessitàdichiarazioni degli inviati dell’Organizzazione mondiale della sanità a Wuhan, la città cinese dove la pandemia è esplosa nel dicembre 2019 e sede dell’Istituto di virologia. Lo scorso 4 febbraio gli esperti delavevano descritto come “estremamente improbabile” e “scenario da film” l’ipotesi che ilfosse “fuoriuscito” dal laboratorio. L’Organizzazione ha però corretto il tiro tre giorni fa specificando che “tutte le ipotesi rimangono aperte e saranno oggetto di ulteriori ...

