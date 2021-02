Covid, Bassetti: “Per stop a varianti accelerare sui vaccini” (Di sabato 13 febbraio 2021) Per fermare le varianti del coronavirus in Italia è necessario accelerare le vaccinazioni. Lo sottolinea Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria, in un post su Facebook. “La situazione epidemiologica italiana – scrive Bassetti – rimane stabile con tasso di positività? nazionale al 4.6% e discesa lenta dell’1-2% dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva. Siamo su un altopiano stabile. E questa e? una buona notizia. La cattiva notizia e? la circolazione calcolata intorno al 20% della variante inglese. Questo impone una ulteriore accelerazione alle vaccinazioni per ridurre la circolazione virale”, conclude l’infettivologo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Per fermare ledel coronavirus in Italia è necessariole vaccinazioni. Lo sottolinea Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi-19 della Liguria, in un post su Facebook. “La situazione epidemiologica italiana – scrive– rimane stabile con tasso di positività? nazionale al 4.6% e discesa lenta dell’1-2% dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva. Siamo su un altopiano stabile. E questa e? una buona notizia. La cattiva notizia e? la circolazione calcolata intorno al 20% della variante inglese. Questo impone una ulteriore accelerazione alle vaccinazioni per ridurre la circolazione virale”, conclude l’infettivologo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

