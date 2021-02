(Di sabato 13 febbraio 2021) Il Tribunale amministrativo regionale, con un’ordinanza notificata oggi, ha accolto il ricorso dei genitori contro l’ordinanza della Regione dell'Umbria che dispone la sospensione delle lezioni in presenza e dispone la prosecuzione in didattica a distanza, nella parte che riguarda “isocio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e ieducativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie”. L'articolo .

SkyTG24 : Covid, Tar del Lazio: mantenere l'obbligo di mascherina a scuola - orizzontescuola : Covid-19, il Tar dell’Umbria riapre i servizi per l’infanzia - Marilenapas : RT @SkyTG24: Covid, Tar del Lazio: mantenere l'obbligo di mascherina a scuola - Notiziedi_it : Scuole chiuse, Tar Campania boccia ricorso no-Dad: a Torre Annunziata troppi contagi Covid - marcocarestia : RT @Ansa_TerraGusto: #AriaFood, Associazione #ristoratori e #produttori abruzzesi, ha presentato ricorso al Tar del #Lazio e al Tribunale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tar

Agenzia ANSA

Ildell'Umbria ha sospeso la chiusura dei servizi socio - educativi per la prima infanzia, per ...provincia di Perugia e nei comuni di quella di Terni dichiarati zona rossa per l'emergenza. Ha ...← Ildell'Umbria sospende chiusura servizi infanzia zona rossa, zona rossa e zona grigia: discriminati i dipendenti bancari → Potrebbe anche interessarti Perugia, fermati e ...Il Tar dell'Umbria ha sospeso la chiusura dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per bambini fino a 36 mesi d'età, nella ...Hotel Covid a Latina Scalo: il Tar Lazio conferma la chiusura della struttura per questioni di sicurezza e respinge la richiesta dei gestori.