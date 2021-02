Conferenza stampa Conte: «Dito medio? Reazione sbagliata agli insulti» (Di sabato 13 febbraio 2021) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato alla vigiia della gara contro la Lazio. Dito medio – «Prima di iniziare la Conferenza stampa, che deve essere calcistica perché ci interessa il calcio giocato, sono qui per scusarmi perché a degli insulti ho reagito in maniera sbagliata. Avrei potuto reagire in altra maniera e sarei stato più positivo. Mi spiace e ne farò tesoro per le prossime volte. Non deve essere un’attenuante perché avrei dovuto rispondere in maniera diversa. Detto questo ci concentriamo sul campo». LAZIO – «Stiamo parlando di una realtà consolidata del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Antonio, tecnico dell’Inter, parla inalla vigilia della gara contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato alla vigiia della gara contro la Lazio.– «Prima di iniziare la, che deve essere calcistica perché ci interessa il calcio giocato, sono qui per scusarmi perché a degliho reagito in maniera. Avrei potuto reagire in altra maniera e sarei stato più positivo. Mi spiace e ne farò tesoro per le prossime volte. Non deve essere un’attenuante perché avrei dovuto rispondere in maniera diversa. Detto questo ci concentriamo sul campo». LAZIO – «Stiamo parlando di una realtà consolidata del ...

