Cluedo | serie animata targata FOX in arrivo?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 febbraio 2021)è come sappiamo un gioco da tavolo, ideato da Anthony Pratt, che si ispira sia nell’ambientazione che nelle meccaniche al genere letterario del “giallo”. Il gioco a quanto risulta è pronto ad uscire dalla scatola per tuffarsi direttamente dentro l’etere. Sarebbe in lavorazione per conto della FOX una, la quale, secondo le prime dichiarazioni, manterrà intatte proprio quelle dinamiche che hanno decretato e mantenuto il successo didurante questi decenni.– Non bastava il film Il celebre gioco aveva già ispirato in passato, nel 1985, un film: Signori, il delitto è servito con protagonisti Tim Curry, Madeline Kahn e Martin Mull, un film “dotato” di ben tre finali diversi (nella versione televisiva e in VHS vengono mostrati uno dopo l’altro, mentre in quella in ...