Caserta, incendio in una baraccopoli di braccianti agricoli: un morto, fiamme di natura accidentale (Di sabato 13 febbraio 2021) Un grosso incendio è divampato nella tarda serata di venerdì12 febbraio in una baraccopoli abitata a extracomunitari in via Torre Pacifico, tra i comuni di Lusciano e Parete, nel Casertano. Una persona è morta carbonizzata e il suo corpo è stato recuperato ormai senza vita dai vigili del fuoco di Caserta: si tratta di un uomo, probabilmente straniero, ma non ancora identificato, che forse è stava dormendo quando si è sviluppato il rogo. L'insediamento, in via Vicinale Torre Pacifico, in aperta campagna, è composto da molte baracche abitate da migranti impegnati nei lavori agricoli e senza tetto. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco, impegnati fino all'alba per spegnere le fiamme: dai primi accertamenti sembra che il rogo sia di natura accidentale.

