Basket, Final Eight Coppa Italia 2021: Brindisi-Pesaro 69-74, cronaca e tabellino (Di sabato 13 febbraio 2021) La Carpegna Prosciutto Pesaro continua a sognare e si qualifica per la Finale delle Final Eight di Coppa Italia 2021 dopo aver sconfitto l’Happy Casa Brindisi in semiFinale con il punteggio di 69-74. Grandi emozioni al Forum di Assago, con i pugliesi vicecampioni in carica che tornano sotto e ci credono fino alla fine ma vengono eliminati da Pesaro. Protagonista assoluto Justin Robertson, che mette a referto ben 23 punti ed è decisivo per la vittoria degli uomini di Repesa. A Brindisi non bastano i 19 punti di Thompson e i 16 di Perkins. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca – Tanti errori nei primi minuti, entrambe le squadre faticano a sbloccarsi sotto canestro e dopo cinque minuti ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) La Carpegna Prosciuttocontinua a sognare e si qualifica per lae delledidopo aver sconfitto l’Happy Casain semie con il punteggio di 69-74. Grandi emozioni al Forum di Assago, con i pugliesi vicecampioni in carica che tornano sotto e ci credono fino alla fine ma vengono eliminati da. Protagonista assoluto Justin Robertson, che mette a referto ben 23 punti ed è decisivo per la vittoria degli uomini di Repesa. Anon bastano i 19 punti di Thompson e i 16 di Perkins. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La– Tanti errori nei primi minuti, entrambe le squadre faticano a sbloccarsi sotto canestro e dopo cinque minuti ...

sportface2016 : #basket #Final8 #CoppaItalia La cronaca e il tabellino della semifinale vinta da #Pesaro su #Brindisi - HappycasaNBB : Semifinale Final Eight ?????? Fine terzo quarto ? Happy Casa Brindisi ?? Victoria Libertas Pesaro Basket: 45-52 ?? Thom… - alessandro_972 : RT @Gazzetta_it: #Final Eight: #Milano vola in finale con super #Rodriguez #Venezia travolta 96-65 - ACTUS_BASKET : #Italian_Cup ???? #Semi_Final Final Score: Olimpia Milano 96-65 Reyer Venezia - HappycasaNBB : Semifinale Final Eight ?????? Fine primo quarto ? Happy Casa Brindisi ?? Victoria Libertas Pesaro Basket: 12-15 ?? Gasp… -