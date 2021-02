Baresi: “Non c’è una squadra come il Milan. Giochiamo un calcio diverso” (Di sabato 13 febbraio 2021) Franco Baresi, vice presidente onorario rossonero, ha parlato nel pre-partita di Spezia-Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV' Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 febbraio 2021) Franco, vice presidente onorario rossonero, ha parlato nel pre-partita di Spezia-. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TV' Pianeta

PianetaMilan : #Baresi: 'Non c'è una squadra come il @acmilan. Giochiamo un calcio diverso' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - marcomeso : @ZZiliani ma.come siete tutti bravi... scommetto che molti di voi o si sono dimenticati del braccio alzato di Bares… - mattia12536150 : @LGWsport Sopravvalutato di brutto ... per chi ha avuto la fortuna di ammirare Baresi Nesta Maldini non è altro che… - AG9161 : @alevig5 Ahahah siamo baresi non ci possiamo fare niente siamo così #gerçekask - 4cquasalata : RT @leiballa2pac: baresi e non sanno la differenza tra focaccia coi pelati e quella con i pomodori -