Autobomba in Somalia | tre morti nella zona del Parlamento 

(Di sabato 13 febbraio 2021)indel Parlamento: ci sono vittime e diversi feriti. Caos nel Paese in queste ore. Terrore in: tre persone sono morte dopo l’esplosione di un’e altre otto sono rimaste ferite. La detonazione è avvenuta a Mogadisciodel Parlamento somalo. Secondo le informazioni che giungono, l’auto sarebbe esplosa L'articolo proviene da Inews.it.

quanto si apprende da agenti della sicurezza e testimoni sul posto. La polizia stava inseguendo il veicolo dopo averlo individuato a pochi chilometri dal luogo dell'esplosione ha detto un funzionario ...Almeno tre persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in seguito all'esplosione dell'nella zona del Parlamento somalo a Mogadiscio: l'auto è saltata in aria vicino a un posto di blocco. E' quanto si apprende da agenti della sicurezza e testimoni sul posto. .Autobomba in Somalia nella zona del Parlamento: ci sono vittime e diversi feriti. Caos nel Paese in queste ore.Almeno tre persone sono morte e altre otto sono rimaste ferite in seguito all'esplosione di un'autobomba nella zona del Parlamento somalo a Mogadiscio: l'auto è saltata in aria vicino a un posto di bl ...