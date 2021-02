Amici 20, la sintesi della puntata: maglie dorate e busta rossa per Deddy (Di sabato 13 febbraio 2021) LA puntata DI OGGI DI Amici Gli studenti della scuola di ‘Amici’ continuano le settimane all’interno del programma Mediaset. Oggi 13 febbraio alle ore 14.10 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del programma. LEGGI ANCHE: Amici 20, LE ANTICIPAZIONI DI SABATO 13 FEBBRAIO: IL SERALE SI AVVICINA ARRIVANO LE NUOVE maglie La puntata di oggi inizia con l’energica esibizione della prima coppia di ospiti speciali: Rocco Hunt insieme alla celebre Ana Mena. A seguito di questo momento divertente e rilassato, arriva la consegna delle maglie dorate che porteranno i ragazzi al serale. All’inizio del serale però ci sono altre settimane davanti e quindi altre possibilità in cui i concorrenti dovranno ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 febbraio 2021) LADI OGGI DIGli studentiscuola di ‘’ continuano le settimane all’interno del programma Mediaset. Oggi 13 febbraio alle ore 14.10 su Canale 5 è andata in onda una nuovadel programma. LEGGI ANCHE:20, LE ANTICIPAZIONI DI SABATO 13 FEBBRAIO: IL SERALE SI AVVICINA ARRIVANO LE NUOVELadi oggi inizia con l’energica esibizioneprima coppia di ospiti speciali: Rocco Hunt insieme alla celebre Ana Mena. A seguito di questo momento divertente e rilassato, arriva la consegna delleche porteranno i ragazzi al serale. All’inizio del serale però ci sono altre settimane davanti e quindi altre possibilità in cui i concorrenti dovranno ...

robertofiandaca : Che frangente hegeliano, amici. Dopo il berlusconismo impudente e l'antiberlusconismo fondamentalista, la sintesi,… - _920260853805 : @annapres70 Io ho avuto una vita bellissima.Ho fatto tutto quello che ho voluto,tutto. Ma ti dico che se potessi ca… - ThePRagno88 : RT @MarcelloLyotard: Devo dire che io non ho più una mentalità politica ma ho sviluppato una mentalità filosofica dunque raramente parlo p… - eleonoramassa7 : RT @MarcelloLyotard: Devo dire che io non ho più una mentalità politica ma ho sviluppato una mentalità filosofica dunque raramente parlo p… - Agricolturabio1 : RT @MarcelloLyotard: Devo dire che io non ho più una mentalità politica ma ho sviluppato una mentalità filosofica dunque raramente parlo p… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici sintesi Le celebrità fotografate da Giovanni Gastel in mostra a Roma

Giovanni Gastel (Milano, 1955) va persino oltre e fa del volto la sintesi di un universo ... di una conversazione fra amici, di un incrociarsi di sguardi che si studiano a vicenda, di sorrisi che si ...

Coronavirus: la truffa dei furbetti del vaccino

... in estrema sintesi, di altri possibili illeciti penali configurabili nelle condotte spregiudicate ... per esempio, di parenti e amici, consentendo loro di mescolarsi tra operatori sanitari o personale ...

Amici 20, la sintesi della puntata: maglie dorate e busta rossa per Deddy 361 Magazine L’associazione Amici della Via Francigena Viterbo compie un anno

L’associazione Amici della Via Francigena Viterbo compie un anno. Cronaca - Nata per valorizzare la via e assistere i pellegrini che la percorrono, svolge la sua attività nella parrocchia Santa Maria ...

Morì di Covid a marzo, lascia tre milioni agli anziani

Un anziano piacentino morto di Covid ha lasciato tutto il suo ingente patrimonio ad un istituto per anziani della città. Carlo Cesare Badagnani aveva 87 anni, ragioniere, figlio degli storici sacresta ...

Giovanni Gastel (Milano, 1955) va persino oltre e fa del volto ladi un universo ... di una conversazione fra, di un incrociarsi di sguardi che si studiano a vicenda, di sorrisi che si ...... in estrema, di altri possibili illeciti penali configurabili nelle condotte spregiudicate ... per esempio, di parenti e, consentendo loro di mescolarsi tra operatori sanitari o personale ...L’associazione Amici della Via Francigena Viterbo compie un anno. Cronaca - Nata per valorizzare la via e assistere i pellegrini che la percorrono, svolge la sua attività nella parrocchia Santa Maria ...Un anziano piacentino morto di Covid ha lasciato tutto il suo ingente patrimonio ad un istituto per anziani della città. Carlo Cesare Badagnani aveva 87 anni, ragioniere, figlio degli storici sacresta ...