Viola risponde a Sansone | tra Bologna e Benevento finisce 1-1 al Dall’Ara

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Un punto per parte nell’anticipo della 22a giornata di Serie A 2020-21, in un freddo venerdì sera condito dalla neve al1 a 1 tra. Padroni di casa subito in vantaggio dopo nemmeno un minuto con, l’ex Villareal si trova nel posto giusto su un tiro sbagliato di Barrow e batte agilmente Montipò. Nella ripresa un erroraccio in uscita di Skorupski regala il pallone ache con un pregevole colpo di tacco insacca e pareggia la gara. Da rimandare il debutto del “Tanque” Adolfo Gaich, nuovo attaccante deldi cui ha parlato benissimo il presidente Vigorito nel pre-gara. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Viola risponde a Sansone, è 1-1 fra Bologna e Benevento - - Notiziedi_it : Viola risponde a Sansone, è 1-1 fra Bologna e Benevento - Notiziedi_it : Viola risponde a Sansone, è 1-1 fra Bologna e Benevento - IamCALCIO : Termina 1-1 al #DallAra tra #Bologna e #Benevento: al vantaggio dei ragazzi di #Mihajlovic con #Sansone risponde pe… - periodicodaily : Bologna - Benevento 1-1, Viola risponde a Sansone - PeriodicoDaily Sport #BolognaBenevento -

Ultime Notizie dalla rete : Viola risponde

...di Inzaghi capisce che è il momento di affondare e al 60' trova le rete del pareggio conche ... Mihajloviccon una contromossa facendo uscire Skov Olsen e Sansone per Orsolini e Vignato. ...Un gol per tempo con Sansone ad aprire immediatamente le danze echeal quarto d'ora della ripresa con un pregevole colpo di tacco. Per una notte Sinisa e Superpippo sono due amici ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Sotto la neve del Dall’Ara, Bologna e Benevento non vanno oltre l’1-1 e conquistano un punto a testa che alla luce dei fatti non accontenta nessuno. Non la squadra di Mihajlovic ...Bologna, 12 febbraio 2021 – Finisce in parità tra Bologna e Benevento in un Dall’Ara imbiancato dalla neve. Vantaggio lampo dei rossoblù, con Sansone che va in rete dopo meno di un minuto. Nella ripre ...