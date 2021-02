Valerio Massimo Manfredi in «condizioni gravi». La Procura apre un fascicolo: il punto delle indagini (Di venerdì 12 febbraio 2021) Restano gravi le condizioni di Valerio Massimo Manfredi, ricoverato ieri dopo che la figlia lo aveva trovato esanime nel suo appartamento romano a causa delle esalazioni da monossido di carbonio. Per l’archeologo e scrittore, inizialmente ricoverato in coma al San Camillo, è stato necessario il trasferimento in elicottero all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove era disponibile una camera iperbarica. Intanto si apprende che la Procura di Roma aprirà un fascicolo sul caso. La Procura di Roma aprirà un fascicolo Con Manfredi, nell’appartamento al rione Trastevere, c’era priva di sensi anche la scrittrice Antonella Prenner, e non la moglie come trapelato inizialmente. Filologa dell’Università Federico ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Restanoledi, ricoverato ieri dopo che la figlia lo aveva trovato esanime nel suo appartamento romano a causaesalazioni da monossido di carbonio. Per l’archeologo e scrittore, inizialmente ricoverato in coma al San Camillo, è stato necessario il trasferimento in elicottero all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove era disponibile una camera iperbarica. Intanto si apprende che ladi Roma aprirà unsul caso. Ladi Roma aprirà unCon, nell’appartamento al rione Trastevere, c’era priva di sensi anche la scrittrice Antonella Prenner, e non la moglie come trapelato inizialmente. Filologa dell’Università Federico ...

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - Agenzia_Ansa : Paura per Valerio Massimo Manfredi: trovato esanime in casa a Roma, probabile intossicazione da monossido di carbon… - albertocol9 : RT @Agenzia_Ansa: Paura per Valerio Massimo Manfredi: trovato esanime in casa a Roma, probabile intossicazione da monossido di carbonio. Gr… - CtzMaurizio : RT @sebascuffari: @mante @dietnam Alla fine diventerà 'Valerio Massimo Manfredi e una' -