Una storia di samurai nell'«ultimo ballo» di Takeshi Kitano (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel coro di proteste che si sono levate contro Yoshiro Mori, da ieri ex-presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, fatto dimettere per le sue dichiarazioni sessiste, hanno fatto breccia nell'opinione pubblica anche quelle di Beat Takeshi, ovvero Takeshi Kitano. Il comico e regista giapponese alcuni giorni fa si è spinto ancora più in là esprimendo il suo dissenso verso la volontà di portare avanti i giochi nella capitale nipponica in un periodo in cui il mondo è sconvolto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

