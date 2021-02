Umbria verso il rosso e Toscana teme l' arancione | le ipotesi sui nuovi colori

Corriere : I colori delle Regioni: da domenica la Toscana passa in arancione, l’Umbria verso la z... - Notiziedi_it : Toscana, Abruzzo e Liguria verso l’arancione, Umbria rossa: ecco le Regioni che possono cambiare colore - FrancescoMenic2 : L'Umbria verso un'unica zona rossa visto (seppur lieve) l'aumento dell'incidenza dei contagi anche nella provincia… - infoitinterno : Toscana, Abruzzo e Liguria verso l’arancione, Umbria rossa: ecco le Regioni che possono cambiare colore - 29luglio1971 : RT @Notiziedi_it: Toscana, Abruzzo e Liguria verso l’arancione, Umbria rossa: ecco le Regioni che possono cambiare colore -

Ultime Notizie dalla rete : Umbria verso

Quel dato però è schizzatol'alto in Abruzzo, regione caratterizzata dalla diffusione della ... Alto l'Rt anche in, a 1,07, dove già c'è una zona rossa in provincia di Perugia. Pure la ......, Abruzzo e Molise e raggiungerà il Sud. Le precipitazioni saranno nevose e sotto forma di bufera sulle coste adriatiche centrali, sferzate da un vento tagliente.sera la neve ...Beppe Grillo rilancia gli obiettivi politici del M5S dal proprio blog nel giorno in cui gli iscritti sono chiamati a sciogliere la riserva sul ...Abruzzo e Toscana verso la zona arancione, anche Molise e Campania a rischio. Ipotesi zona gialla per la Sicilia, l'Umbria potrebbe diventare rossa dal weekend. Oggi il report Iss e la decisione del G ...