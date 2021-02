Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di sabato 13 febbraio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.20 – Benevento, parla Inzaghi – Il tecnico giallorosso ha commentato il pareggio ottenuto contro il Bologna. Le sue dichiarazioni Ore 22.50 – Bologna, parla Mihajlovic – L’allenatore rossoblù ha commentato il pareggio ottenuto contro il Benevento. Le sue dichiarazioni Ore 21.30 – Diritti tv Serie A, nessuna svolta – La decisione dei club italiani è stata rinviata alla prossima assemblea di Lega. Lo scenario Ore 20.40 – Roma, Pedro si racconta – L’avventura nella Capitale secondo l’ex esterno offensivo del Chelsea. Le sue parole Ore 19.45 – Convocati Torino per il Genoa – Davide Nicola ha fatto le sue scelte per la gara di domani contro il Genoa. Il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.20 – Benevento, parla Inzaghi – Il tecnico giallorosso ha commentato il pareggio ottenuto contro il Bologna. Le sue dichiarazioni Ore 22.50 – Bologna, parla Mihajlovic – L’allenatore rossoblù ha commentato il pareggio ottenuto contro il Benevento. Le sue dichiarazioni Ore 21.30 – Diritti tvA, nessuna svolta – La decisione dei club italiani è stata rinviata alla prossima assemblea di Lega. Lo scenario Ore 20.40 – Roma, Pedro si racconta – L’avventura nella Capitale secondo l’ex esterno offensivo del Chelsea. Le sue parole Ore 19.45 – Convocati Torino per il Genoa – Davide Nicola ha fatto le sue scelte per la gara di domani contro il Genoa. Il ...

