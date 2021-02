Torino-Genoa, i convocati di Davide Ballardini: riecco Pjaca, Zapata e Shomurodov (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella giornata di domani il Genoa, dopo il successo con il Napoli, sarà impegnato nel match dello Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata, valevole per il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossoblù Davide Ballardini, alla vigilia di questa importante sfida, ha diramato la lista dei 23 convocati, tra i quali figurano nuovamente Christian Zapata, Marko Pjaca, Andrea Masiello ed Eldor Shomurodov; out lo squalificato Milan Badelj. Ecco l’elenco completo: Portieri: Marchetti, Perin; Difensori: Criscito, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini, Portanova, Zapata, Zappacosta, Onguene; Centrocampisti: Behrami, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc, Czyborra; Attaccanti: Destro, Pandev, ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nella giornata di domani il, dopo il successo con il Napoli, sarà impegnato nel match dello Stadio Olimpico Grandecontro i granata, valevole per il ventiduesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossoblù, alla vigilia di questa importante sfida, ha diramato la lista dei 23, tra i quali figurano nuovamente Christian, Marko, Andrea Masiello ed Eldor; out lo squalificato Milan Badelj. Ecco l’elenco completo: Portieri: Marchetti, Perin; Difensori: Criscito, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini, Portanova,, Zappacosta, Onguene; Centrocampisti: Behrami, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Strootman, Zajc, Czyborra; Attaccanti: Destro, Pandev, ...

aspide_l : @FPanunzi Non può prof, domani c’è Torino Genoa! - sognorossonero : Bologna Benevento 1 Torino Genoa x Samp fiorentina x Napoli juventus 1x Verona Parma 1 under Inter lazio Cagliari a… - sportface2016 : #SerieA | #TorinoGenoa, i convocati di Davide #Ballardini: riecco #Pjaca, #Zapata e #Shomurodov - diegofornero : RT @Toro_News: ?? | APPUNTAMENTO #ToroNews è anche su #ClubHouse: vi aspettiamo oggi alle 19 per il primo appuntamento con #ToroNewsTalk. Pr… - Silvio_Luciani : RT @Toro_News: ?? | APPUNTAMENTO #ToroNews è anche su #ClubHouse: vi aspettiamo oggi alle 19 per il primo appuntamento con #ToroNewsTalk. Pr… -