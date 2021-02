Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson ha iniziato le riprese e condivide una foto dal set (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tessa Thompson ha ufficialmente iniziato le riprese del film Thor: Love and Thunder in Australia, come conferma una foto condivisa dal set. Le riprese di Thor: Love and Thunder sono attualmente in corso in Australia e Tessa Thompson ha svelato di aver iniziato il lavoro sul set condividendo una foto online. L'attrice si è sottoposta alla quarantena obbligatoria per chi arriva dall'estero e, dopo due settimane, ha potuto iniziare il lavoro previsto con la regia di Taika Waititi. Tessa Thompson sarà protagonista di Thor: Love and ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021)ha ufficialmenteledel filmandin Australia, come conferma unacondivisa dal set. Lediandsono attualmente in corso in Australia eha svelato di averil lavoro sul setndo unaonline. L'attrice si è sottoposta alla quarantena obbligatoria per chi arriva dall'estero e, dopo due settimane, ha potuto iniziare il lavoro previsto con la regia di Taika Waititi.sarà protagonista diand ...

