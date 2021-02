Stasera 12 febbraio in tv, “Il cantante mascherato”: torna Al Bano (Di venerdì 12 febbraio 2021) torna Al Bano in televisione questa sera (12 febbraio) a “Il cantante mascherato”, show musicale condotto da Milly Carlucci. Questa sera va in onda su Rai Uno la terza puntata de “Il cantante mascherato” alle 21:25. Da ormai tre settimane lo show tiene incatenato il pubblico alla televisione con una sola domanda: “chi c’è sotto la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 12 febbraio 2021)Alin televisione questa sera (12) a “Il”, show musicale condotto da Milly Carlucci. Questa sera va in onda su Rai Uno la terza puntata de “Il” alle 21:25. Da ormai tre settimane lo show tiene incatenato il pubblico alla televisione con una sola domanda: “chi c’è sotto la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fabio_falzone : RT @TV2000it: #DonatellaFinocchiaro e #RiccardoScamarcio ospiti a #EffettoNotte ?? - erminim77 : RT @flash_meteo: #allertameteoTOS da stasera alle 21.00 fino alle 10.00 di sabato 13 febbraio, allerta arancione per NEVE su gran parte del… - Susy_1968 : RT @flash_meteo: #allertameteoTOS da stasera alle 21.00 fino alle 10.00 di sabato 13 febbraio, allerta arancione per NEVE su gran parte del… - micerco : RT @flash_meteo: #allertameteoTOS da stasera alle 21.00 fino alle 10.00 di sabato 13 febbraio, allerta arancione per NEVE su gran parte del… - iltirreno : RT @flash_meteo: #allertameteoTOS da stasera alle 21.00 fino alle 10.00 di sabato 13 febbraio, allerta arancione per NEVE su gran parte del… -