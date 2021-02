Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zakopane 2021: Insam ultimo nelle qualificazioni (Di venerdì 12 febbraio 2021) A Zakopane sono andate in scena le qualificazioni in vista della gara in programma sabato per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci. In Polonia i norvegesi dominano il Salto del venerdì con Robert Johansson in testa e alle sue spalle Halvor Granerud. In terza posizione si piazza Stefan Kraft, l’austriaco, quarto Simon Ammann alla veneranda età di quarant’anni con 131 metri di tutto rispetto. Purtroppo non una buona prestazione per l’italiano al via, per usare un eufemismo, visto che Alex Insam finisce addirittura ultimo in cinquantaquattresima posizione con 42 punti appena racimolati in virtù di un Salto, completamente sbagliato, di soli 92 metri. Si rifarà. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Asono andate in scena lein vista della gara in programma sabato per ladeldicon gli sci. In Polonia i norvegesi dominano ildel venerdì con Robert Johansson in testa e alle sue spalle Halvor Granerud. In terza posizione si piazza Stefan Kraft, l’austriaco, quarto Simon Ammann alla veneranda età di quarant’anni con 131 metri di tutto rispetto. Purtroppo non una buona prestazione per l’italiano al via, per usare un eufemismo, visto che Alexfinisce addiritturain cinquantaquattresima posizione con 42 punti appena racimolati in virtù di un, completamente sbagliato, di soli 92 metri. Si rifarà. SportFace.

FrancaMassi : @armdigennaro @tornins @ItaliaViva Sognare non è proibito! La realtà dice altro! Nel gradimento tra i politici vien… - Dedylyupixar : RT @headandthoughts: Pensare che Zelletta crede di aver fatto il salto di qualità per la finale con questa nuova alleanza, il tutto a disca… - sportface2016 : Salto con gli #sci, #Insam ultimo ed eliminato nelle qualificazioni di #Zakopane - NikyMonte : RT @Bip_Group: 'È il momento di osare' è il titolo del libro di #NinoLoBianco che racconta come con il digitale stiamo passando dalla preis… - TrafficoA : A24 - Valle di Salto-L'Aquila - Nebbia A24 roma-L'aquila-teramo Nebbia A Banchi tra Valle del Salto e L'aquila Ovest con visibilit... -