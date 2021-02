Russia, banca centrale lascia tassi al 4,25% (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – La banca centrale della Russia ha lasciato i tassi di interesse di riferimento fermi al 4,25%, come da attese, confermando che la politica monetaria accomodante continuerà a sostenere l’economia per il tutto il 2021. Secondo le stime dell’istituto centrale l’economia russa dovrebbe crescere quest’anno tra il 3 e il 4%. Nel periodo 2022-2023 il PIL dovrebbe espandersi rispettivamente del 2,5-3,5% e del 2-3%. “Il percorso di crescita economica a medio termine sarà influenzato da ulteriori sviluppi della pandemia in Russia e nel mondo, dalla natura della ripresa della domanda privata in un contesto di potenziale cambiamento nel comportamento dei consumatori e delle imprese, nonché dal percorso di consolidamento del bilancio”, scrive la ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ladellahato idi interesse di riferimento fermi al 4,25%, come da attese, confermando che la politica monetaria accomodante continuerà a sostenere l’economia per il tutto il 2021. Secondo le stime dell’istitutol’economia russa dovrebbe crescere quest’anno tra il 3 e il 4%. Nel periodo 2022-2023 il PIL dovrebbe espandersi rispettivamente del 2,5-3,5% e del 2-3%. “Il percorso di crescita economica a medio termine sarà influenzato da ulteriori sviluppi della pandemia ine nel mondo, dalla natura della ripresa della domanda privata in un contesto di potenziale cambiamento nel comportamento dei consumatori e delle imprese, nonché dal percorso di consolidamento del bilancio”, scrive la ...

tvbusiness24 : #Russia, la #banca centrale lascia i tassi fermi al 4,25%. Politica accomodante per tutto il 2021 - ImpieriFilippo : RT @IlMontanari: @EnricoVerga @MilanoFinanza Il fondatore ha vissuto anche in Russia. Per esempio la banca russa VTB anni fa ha concesso un… - IlMontanari : @EnricoVerga @MilanoFinanza Il fondatore ha vissuto anche in Russia. Per esempio la banca russa VTB anni fa ha conc… - Blu_di_Russia : @AlbertoBagnai Mi pare che la storia recente italiana mostri che in politica o si fa presto, o si fa bene: - il di… - AScarfogliero : In Russia e che lavorano a tutti i tipi di insurrezioni in nome dei diritti umani come anche l'Eugenetica-Massacro… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia banca Russia, banca centrale lascia tassi al 4,25%

La Banca centrale della Russia ha lasciato i tassi di interesse di riferimento fermi al 4,25%, come da attese, confermando che la politica monetaria accomodante continuerà a sostenere l'economia per il ...

Russia: la Banca centrale lascia il tasso chiave invariato al 4,25%

La banca ha affermato che monitorera' gli attuali movimenti economici e di prezzo, nonche' i rischi esterni prima della prossima decisione.

Russia, banca centrale lascia tassi al 4,25% Il Messaggero Russia, banca centrale lascia tassi al 4,25%

(Teleborsa) – La Banca centrale della Russia ha lasciato i tassi di interesse di riferimento fermi al 4,25%, come da attese, confermando che la politica monetaria accomodante continuerà a ...

Russia: banca centrale mantiene tassi al 4,25%, politica accomodante sosterrà economia nel 2021

Il consiglio direttivo della Banca centrale della Russia ha deciso di lasciare i tassi di interesse di riferimento fermi al 4,25%, in linea con le indicazioni degli analisti. La prossima ...

Lacentrale dellaha lasciato i tassi di interesse di riferimento fermi al 4,25%, come da attese, confermando che la politica monetaria accomodante continuerà a sostenere l'economia per il ...Laha affermato che monitorera' gli attuali movimenti economici e di prezzo, nonche' i rischi esterni prima della prossima decisione.(Teleborsa) – La Banca centrale della Russia ha lasciato i tassi di interesse di riferimento fermi al 4,25%, come da attese, confermando che la politica monetaria accomodante continuerà a ...Il consiglio direttivo della Banca centrale della Russia ha deciso di lasciare i tassi di interesse di riferimento fermi al 4,25%, in linea con le indicazioni degli analisti. La prossima ...