Roma, tredicenne cade dalla finestra della scuola. Non è grave. Incerte le dinamiche, una bravata? (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non è grave, come era stato detto in un primo tempo, lo studente di 13 anni caduto dalla finestra al secondo piano di una scuola media nel centro storico di Roma. Soccorso e portato, in codice rosso, all’ospedale Gemelli, il ragazzo ha subito un politrauma in diverse parti del corpo. Smentita per fortuna la notizia delle gravissime condizioni fornita inizialmente. Il ragazzo ha subito una commozione cerebrale. Ma è cosciente e fuori pericolo. Roma, tredicenne cade dalla finestra della scuola Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente sul quale indagano carabinieri e polizia. Chiamati a fare luce sul quanto accaduto nell’istituto scolastico di via Panisperna ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non è, come era stato detto in un primo tempo, lo studente di 13 anni cadutoal secondo piano di unamedia nel centro storico di. Soccorso e portato, in codice rosso, all’ospedale Gemelli, il ragazzo ha subito un politrauma in diverse parti del corpo. Smentita per fortuna la notizia delle gravissime condizioni fornita inizialmente. Il ragazzo ha subito una commozione cerebrale. Ma è cosciente e fuori pericolo.Non sono ancora chiare ledell’incidente sul quale indagano carabinieri e polizia. Chiamati a fare luce sul quanto accaduto nell’istituto scolastico di via Panisperna ...

