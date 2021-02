Roberto Giacobbo, retroscena straordinario del suo passato: “Una moto usata” (Di venerdì 12 febbraio 2021) È un volto iconico del giornalismo e della televisione, conoscete lo straordinario retroscena sul passato di Roberto Giacobbo: “Una moto usata”, stenterete a crederci! Conduttore, giornalista, volto amatissimo della televisione: “Una moto usata” il retroscena straordinario sul passato di Roberto Giacobbo. Nato nel 1961, diplomato al liceo scientifico, inizia la sua carriera lavorando in radio. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 12 febbraio 2021) È un volto iconico del giornalismo e della televisione, conoscete losuldi: “Una”, stenterete a crederci! Conduttore, giornalista, volto amatissimo della televisione: “Una” ilsuldi. Nato nel 1961, diplomato al liceo scientifico, inizia la sua carriera lavorando in radio. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande GIORNALISTA di tutti i tempi tra: ?? Beppe Severgnini ?? Giuseppe Prezzolini ?? Piero Angel… - CorriereUmbria : Stasera in tv 12 febbraio c'è Freedom Oltre il confine con Roberto Giacobbo: i servizi di oggi #Freedom #Italia1… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: su Italia 1 appuntamento con «FREEDOM», Roberto GIACOBBO e il dinosauro CIRO - CeccarelliL_ : Stasera in TV: su Italia 1 appuntamento con «FREEDOM», Roberto GIACOBBO e il dinosauro CIRO - SuperTWGattona : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più grande GIORNALISTA di tutti i tempi tra: ?? Beppe Severgnini ?? Giuseppe Prezzolini ?? Piero Angel… -