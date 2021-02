PS5, Xbox Series X/S e GPU introvabili: perfino l'amministrazione Biden al lavoro per affrontare la carenza di chip (Di venerdì 12 febbraio 2021) Anche se PS5 e Xbox Series X/S sono state immesse sul mercato a novembre dello scorso anno, seguite dalle nuove GPU Nvidia e AMD, la situazione per quanto riguarda le scorte è problematica. Sia Sony che Microsoft, ma anche tante altre aziende (comprese quelle automobilistiche), stanno avendo gravi problemi a reperire i componenti per la produzione. Ora, la Casa Bianca ha dichiarato che i funzionari dell'amministrazione stanno lavorando per affrontare una carenza di chip semiconduttori che ha rallentato la produzione di automobili, console e molto altro in tutto il mondo. Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che l'amministrazione Biden "sta attualmente identificando potenziali punti di strozzatura nella catena di fornitura e sta ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 febbraio 2021) Anche se PS5 eX/S sono state immesse sul mercato a novembre dello scorso anno, seguite dalle nuove GPU Nvidia e AMD, la situazione per quanto riguarda le scorte è problematica. Sia Sony che Microsoft, ma anche tante altre aziende (comprese quelle automobilistiche), stanno avendo gravi problemi a reperire i componenti per la produzione. Ora, la Casa Bianca ha dichiarato che i funzionari dell'stanno lavorando perunadisemiconduttori che ha rallentato la produzione di automobili, console e molto altro in tutto il mondo. Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che l'"sta attualmente identificando potenziali punti di strozzatura nella catena di fornitura e sta ...

