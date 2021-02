Prenotazione Covid ultra-80enni: i pensionati Cisl aprono le sedi provinciali (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da lunedì prossimo, 15 febbraio, circa 75000 ultraottantenni bergamaschi dovranno iniziare a prenotarsi per la vaccinazione antiCovid. Per tutti sarà possibile manifestare la propria adesione alla vaccinazione collegandosi alla piattaforma dedicata vaccinazioniCovid.servizirl.it Le somministrazioni del vaccino per gli over 80 cominceranno a partire dal 18 febbraio. Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano la Tessere sanitaria e il Numero di cellulare. Ai canali istituzionali offerti (medico di base e farmacie), si aggiunge la rete capillare delle sedi FNP Cisl a disposizione di ogni cittadino per avere l’assistenza necessaria. “L’approccio abituale alle metodologie web non è ancora nelle corde di tutti gli anziani – dice Caterina Delasa, segretaria generale FNP ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da lunedì prossimo, 15 febbraio, circa 75000ottantenni bergamaschi dovranno iniziare a prenotarsi per la vaccinazione anti. Per tutti sarà possibile manifestare la propria adesione alla vaccinazione collegandosi alla piattaforma dedicata vaccinazioni.servizirl.it Le somministrazioni del vaccino per gli over 80 cominceranno a partire dal 18 febbraio. Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano la Tessere sanitaria e il Numero di cellulare. Ai canali istituzionali offerti (medico di base e farmacie), si aggiunge la rete capillare delleFNPa disposizione di ogni cittadino per avere l’assistenza necessaria. “L’approccio abituale alle metodologie web non è ancora nelle corde di tutti gli anziani – dice Caterina Delasa, segretaria generale FNP ...

