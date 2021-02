Prè-Saint-Didier. Morto operaio: stava facendo lavori per l’Anas sulla strada statale (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’Italia piange una nuova vittima sul lavoro. Un operaio che stava svolgendo lavori stradali è precipitato nell’orrido di Prè-Saint-Didier, nell’alta Valle d’Aosta. “C’era un guasto, stavano facendo dei lavori per l’Anas sulla strada statale”, ha riferito il sindaco Riccardo Bieller. Sul posto stanno intervenendo l’elisoccorso e i vigili del fuoco. Leggi su laprimapagina (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’Italia piange una nuova vittima sul lavoro. Unchesvolgendoli è precipitato nell’orrido di Prè-, nell’alta Valle d’Aosta. “C’era un guasto,nodeiper”, ha riferito il sindaco Riccardo Bieller. Sul posto stanno intervenendo l’elisoccorso e i vigili del fuoco.

PreyetChiara : RT @AostaNews24: Un operaio è precipitato nell'orrido di Pré-Saint-Didier - AostaNews24 : Un operaio è precipitato nell'orrido di Pré-Saint-Didier - alcinx : RT @TgrRai: Operaio precipita nell'orrido di Pré-Saint-Didier, in #ValledAosta: in corso le ricerche del corpo. Altre notizie dal @tgrvda q… - TgrRai : Operaio precipita nell'orrido di Pré-Saint-Didier, in #ValledAosta: in corso le ricerche del corpo. Altre notizie d… - AnsaValledAosta : Incidenti lavoro, operaio precipita in orrido a Pré-Saint-Didier. Stava effettuando lavori stradali. In corso recup… -

Ultime Notizie dalla rete : Prè Saint Vidalengo, a nuovo il forno "E via al Polo Academy"

E' raro che in un edificio non si trovi un materiale Saint - Gobain, tutti con specifiche tecnologie innovative, dalle soluzioni costruttive per l'isolamento termo - acustico alla sicurezza sismica, ...

Almanacco di sabato 6 febbraio, 37° giorno del 2021, 5settimana

La sovrana si fregia anche dei titoli di regina di Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Giamaica, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, ...

Dove sciare con il sole nel weekend DoveSciare.it E' raro che in un edificio non si trovi un materiale- Gobain, tutti con specifiche tecnologie innovative, dalle soluzioni costruttive per l'isolamento termo - acustico alla sicurezza sismica, ...La sovrana si fregia anche dei titoli di regina di Antigua e Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Giamaica, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea,Kitts e Nevis,Lucia, ...