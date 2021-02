Napoli | l’agente di Jorginho | «Ritorno in azzurro con Sarri? Non lo escludo…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Joao Santos ha parlato dell’ipotesi di unaldise sulla panchina azzurra dovesse sedersi nuovamenteIn casasi susseguono velocissime le voci sul possibile sostituto in panchina di Gennaro Gattuso. Tra questi ci sarebbe anche il clamorosodi Maurizio. E sulla base di questo, Joao Santos, agente di, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissdella possibilità di rivedere il centrocampista incon l’ipotetico arrivo di. «nuovamente l’allenatore del? Nel calcio non si può escludere nulla. Se tornassein panchina, farebbero qualche tentativo per ...