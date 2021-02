Napoli Juventus, Morata a caccia di tre prime volte: il dato (Di venerdì 12 febbraio 2021) Morata dovrebbe essere il partner in attacco di Cristiano Ronaldo contro il Napoli. Lo spagnolo è alla ricerca di tre prime volte Alvaro Morata scalpita e vuole essere in campo contro il Napoli domani alle 18. L’alternanza tra lui e Kulusevski al fianco di CR7 farebbe pendere l’ago della bilancia a suo favore, anche per tre motivi. Morata infatti è alla ricerca del primo gol in Serie A in questo 2021. Per lui, poi, sarebbe la prima volta da titolare a Napoli nell’ex San Paolo e Morata cerca anche la prima rete nello stadio intitolato al Pibe de Oro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021)dovrebbe essere il partner in attacco di Cristiano Ronaldo contro il. Lo spagnolo è alla ricerca di treAlvaroscalpita e vuole essere in campo contro ildomani alle 18. L’alternanza tra lui e Kulusevski al fianco di CR7 farebbe pendere l’ago della bilancia a suo favore, anche per tre motivi.infatti è alla ricerca del primo gol in Serie A in questo 2021. Per lui, poi, sarebbe la prima volta da titolare anell’ex San Paolo ecerca anche la prima rete nello stadio intitolato al Pibe de Oro. Leggi su Calcionews24.com

