Napoli, Hysaj e Maksimovic stop alle trattative di rinnovo: le offerte del Napoli ritenute “deludenti” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Napoli si accinge a salutare due assoluti protagonisti dello schieramento azzurro dopo un summit in cui è naufragata ogni speranza di rinnovo contrattuale. Un’apertura, da parte della società c’è stata. Peccato, però, che i giocatori non siano rimasti pienamente soddisfatti dalle proposte della società finendo per abbandonare il tavolo delle trattative in malo modo. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ilsi accinge a salutare due assoluti protagonisti dello schieramento azzurro dopo un summit in cui è naufragata ogni speranza dicontrattuale. Un’apertura, da parte della società c’è stata. Peccato, però, che i giocatori non siano rimasti pienamente soddisfatti dproposte della società finendo per abbandonare il tavolo dellein malo modo. L'articolo

