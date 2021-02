Mihajlovic furioso in tv | ' Volete fare i fenomeni'

(Di sabato 13 febbraio 2021) BOLOGNA - "Il pareggio accontenta gli altri, non me. Non abbiamo giocato come volevamo. Abbiamo fatto meno bene delle altre volte". Così il tecnico del Bologna , Sinisa, al termine della ...

BOLOGNA - "Il pareggio accontenta gli altri, non me. Non abbiamo giocato come volevamo. Abbiamo fatto meno bene delle altre volte". Così il tecnico del Bologna , Sinisa, al termine della gara con il Benevento : "Il pareggio ci può stare ma potevamo fare di più. Abbiamo preso un gol un po' così, ma non abbiamo fatto la nostra solita partita. E' questo che ...Sinisa, che lo aveva già allenato al Milan e al Torino, gli ha dato un ultimatum . Dopo qualche dubbio nel pomeriggio, il calciatore ha detto sì alle ore 17. Quando però era troppo tardi ...Il tecnico del Bologna sarcastico contro gli opionionisti Sky: "Il Benevento è molto più forte di noi, pressa molto meglio di noi, perciò non c’è stata partita. Noi siamo troppo scarsi dietro, non riu ...Il tecnico del Bologna notevolmente rammaricato per il pareggio contro il Benevento. Nel pospatita battibecco nel corso dell'intervista a SKY Sport.