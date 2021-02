Ludovica Valli | foto a luci rosse col pancione | bufera sui social

(Di venerdì 12 febbraio 2021)si è mostrata in uno scatto senza veli al nono mese di gravidanza, provocando reazioni di fuoco tra il suo pubblico virtuale. L’obiettivo dichiarato era quello di mostrare ed esaltare le curve femminili di un corpo in gravidanza. Con il suo scatto “estremo”, però,ha scandalizzato molti dei suoi followers che, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Notiziedi_it : Ludovica Valli, senza veli al nono mese di gravidanza, contestata sui social - GiuseppeporroIt : Ludovica Valli posta una sua foto nuda: il web insorge #ludovicavalli - Notiziedi_it : Ludovica Valli si mostra nuda con il pancione su Instagram - Novella_2000 : Ludovica Valli nuda con il pancione: il selfie allo specchio che sconvolge i fan - veryinutil : Ludovica Valli nuda su Instagram: ecco il pancione #uomoniedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovica Valli

A suo dire voleva esaltare le curve femminili di un corpo in gravidanza ma non tutti i followers hanno colto positivamente la cosa e l'hanno accusata di volgarità e manie di .... La giovanissima influencer è incinta. Si mostra senza veli su Instagram e non teme il cambiamento del suo corpo Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(...Ludovica Valli si è mostrata in uno scatto senza veli al nono mese di gravidanza, provocando reazioni di fuoco tra il suo pubblico virtuale. L’obiettivo dichiarato era quello di mostrare ed esaltare ...Ludovica Valli fiera del suo pancione, quasi pronta al parto questa volta ha forse un po’ esagerato. L’ultima foto con le sue forme meravigliose e dolcissime non è piaciuta a tutti. L’influencer ha po ...