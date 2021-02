LIVE Dinamo Sassari-Pesaro, Coppa Italia basket in DIRETTA: aggiornamenti (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Sassari-Pesaro, ultimo quarto di finale della Final Eight della Coppa Italia 2021 di basket. Si tratta del confronto tra la terza e la sesta forza del girone d’andata della Serie A: chi avrà la meglio in semifinale affronterà la vincente della sfida tra Brindisi e Trieste. Il favore del pronostico è sicuramente dalla parte del Banco di Sardegna, che arriva in formissima all’appuntamento, come testimoniano le otto vittorie ottenute nelle ultime nove partite disputate tra basketball Champions League e campionato. Pesaro, dal canto suo, però, è una ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, ultimo quarto di finale della Final Eight della2021 di. Si tratta del confronto tra la terza e la sesta forza del girone d’andata della Serie A: chi avrà la meglio in semifinale affronterà la vincente della sfida tra Brindisi e Trieste. Il favore del pronostico è sicuramente dalla parte del Banco di Sardegna, che arriva in formissima all’appuntamento, come testimoniano le otto vittorie ottenute nelle ultime nove partite disputate traball Champions League e campionato., dal canto suo, però, è una ...

