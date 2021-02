Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento verso la zona arancione (Di venerdì 12 febbraio 2021) (AGI) - In arrivo nuovi cambi di colore per diverse Regioni italiane. In base alla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, l'Umbria, alle prese in questi giorni con la variante inglese, sfiora la zona rossa avendo una classificazione complessiva di rischio alta e un Rt a 1,2, ma potrebbe restare in arancione: bisognerà attendere la decisione del ministro Speranza. Mentre vanno verso il passaggio da giallo ad arancione l'Abruzzo (Rt 1,22 e rischio moderato ad alto rischio di progressione), la Liguria (Rt 1,08, rischio moderato), la Toscana (Rt 1,1, rischio moderato ad alto rischio di progressione) e la Provincia di Trento (Rt 1,2, rischio moderato ad alto rischio di progressione). Quanto alla Provincia di Bolzano, ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) (AGI) - In arrivo nuovi cambi di colore per diverse Regioni italiane. In base alla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss, l'Umbria, alle prese in questi giorni con la variante inglese, sfiora larossa avendo una classificazione complessiva di rischio alta e un Rt a 1,2, ma potrebbe restare in: bisognerà attendere la decisione del ministro Speranza. Mentre vannoil passaggio da giallo adl'(Rt 1,22 e rischio moderato ad alto rischio di progressione), la(Rt 1,08, rischio moderato), la(Rt 1,1, rischio moderato ad alto rischio di progressione) e la Provincia di(Rt 1,2, rischio moderato ad alto rischio di progressione). Quanto alla Provincia di Bolzano, ...

repubblica : ?? Monitoraggio, l'Rt nazionale sale a 0,95: passano in arancione Liguria, Toscana, Abruzzo e provincia di Trento - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento verso la zona arancione - SBidimedia : Per via del limite inferiore della banda d'incertezza di Rt sopra 1, Abruzzo, Liguria, Trento e Toscana dovrebbero… - marcoluci1 : RT @Agenzia_Italia: Liguria, Toscana, Abruzzo e Trento verso la zona arancione - _NoJudgment_ : @curlyyyangel Per ora solo in Italia. Comunque ti nomino quelle più importanti e che mi hanno colpito. Venezia, lag… -