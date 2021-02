Letizia Moratti stronca Arcuri/ 'Io suo piano vaccini non va bene per la Lombardia' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Letizia Moratti: 'SERVE RAFFORZARE SANITÀ DI BASE' Nel corso della lunga intervista rilasciata al quotidiano piemontese, Letizia Moratti ha invocato una profonda riforma sanitaria, soffermandosi poi ... Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 12 febbraio 2021): 'SERVE RAFFORZARE SANITÀ DI BASE' Nel corso della lunga intervista rilasciata al quotidiano piemontese,ha invocato una profonda riforma sanitaria, soffermandosi poi ...

LegaSalvini : ++ ARCURI UMILIATO DA LETIZIA MORATTI ++ - Noiconsalvini : ++ ARCURI UMILIATO DA LETIZIA MORATTI ++ - albtali : RT @_DAGOSPIA_: PURE LA MORATTI PIGLIA A PESCI IN FACCIA ARCURI E IL SUO PIANO VACCINALE... - giuliabottini : RT @_DAGOSPIA_: PURE LA MORATTI PIGLIA A PESCI IN FACCIA ARCURI E IL SUO PIANO VACCINALE... - MRGUMEDE52 : RT @ilgiornale: L'assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti sul piano vaccinale: 'La Lombardia non sarà in grado di vaccinare tutt… -