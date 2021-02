Lazio, secondo weekend in zona gialla: controlli a tappeto, ecco come si sta preparando Roma (Di venerdì 12 febbraio 2021) secondo weekend in zona gialla per il Lazio, quello di San Valentino, e il questore di Roma, con un’apposita ordinanza di servizio, ha previsto e pianificato le misure di sicurezza, già positivamente collaudate nello scorso fine settimana. secondo weekend in zona gialla: i controlli I controlli e le misure, saranno finalizzate alla verifica del corretto utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nonché del distanziamento interpersonale per prevenire il rischio di assembramenti e affollamenti che potrebbero verificarsi nelle località di interesse commerciale e/o storico artistico. Analoghi controlli saranno effettuati nelle zone del litorale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021)inper il, quello di San Valentino, e il questore di, con un’apposita ordinanza di servizio, ha previsto e pianificato le misure di sicurezza, già positivamente collaudate nello scorso fine settimana.in: ie le misure, saranno finalizzate alla verifica del corretto utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nonché del distanziamento interpersonale per prevenire il rischio di assembramenti e affollamenti che potrebbero verificarsi nelle località di interesse commerciale e/o storico artistico. Analoghisaranno effettuati nelle zone del litorale ...

CorriereCitta : Lazio, secondo weekend in zona gialla: controlli a tappeto, ecco come si sta preparando Roma - Matos78Antonio : RT @GianguidT: ho visto Maradona!!! Tutte le sue partire giocate col Napoli!! Tranne qualche trasferta E quella con la Lazio secondo scude… - CalcioPillole : Secondo le ultime indiscrezioni potrebbero arrivare dei deferimenti per la #Lazio, circa la questione dei tamponi.… - flamanc24 : RT @GabDiT_14: @krudotw Secondo me il nostro stemma non ha assolutamente bisogno di un restyling. Ha ormai quasi 30 anni(dovrebbe essere de… - Danila9631 : RT @GianguidT: ho visto Maradona!!! Tutte le sue partire giocate col Napoli!! Tranne qualche trasferta E quella con la Lazio secondo scude… -