La fortuna bacia ancora la Sardegna, centrato un 5 al SuperEnalotto (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Visited 373 times, 373 visits today) Notizie Simili: Febbre del gioco, nel Nord Sardegna spesi oltre 560… Fondi comuni d'investimento: una soluzione molto o… Il bar d'inverno a San ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Visited 373 times, 373 visits today) Notizie Simili: Febbre del gioco, nel Nordspesi oltre 560… Fondi comuni d'investimento: una soluzione molto o… Il bar d'inverno a San ...

talismanogiada : Il pagliaccio #Grillo nella tenaglia Berlusconi / trattativa Stato mafia e rinvio a giudizio del figlio per stupro… - censore_ : RT @censore_: @Mov5Stelle @vitocrimi Se lasci fare a loro i 200 mld li spenderebbero in: viaggi, ferrari, alberghi, toie da 100.000 a botta… - DanyelleAyala : RT @censore_: @Mov5Stelle @vitocrimi Se lasci fare a loro i 200 mld li spenderebbero in: viaggi, ferrari, alberghi, toie da 100.000 a botta… - FAKUNST : RT @censore_: @Mov5Stelle @vitocrimi Se lasci fare a loro i 200 mld li spenderebbero in: viaggi, ferrari, alberghi, toie da 100.000 a botta… - Massimo__1971 : RT @censore_: @Mov5Stelle @vitocrimi Se lasci fare a loro i 200 mld li spenderebbero in: viaggi, ferrari, alberghi, toie da 100.000 a botta… -

Ultime Notizie dalla rete : fortuna bacia La fortuna bacia ancora la Sardegna, centrato un 5 al SuperEnalotto

La vincita al SuperEnalotto a Samugheo. La Sardegna ancora una volta baciata dalla fortuna al SuperEnalotto. questa volta la dea bendata ha fatto tappa a Samughero, dove è stato centrato un 5 dal valore di 99mila euro. La scheda vincente è stata giocata nel bar tabacchi di via ...

Superenalotto: un '5' da 33mila a Spoleto

La fortuna bacia Spoleto: nel concorso di martedì 9 febbraio, infatti, un giocatore ha centrato un "5" dal valore di 33.372 euro. La vincita è stata convalidata presso il Caffè di Mezzo in località ...

La fortuna bacia ancora la Sardegna, centrato un 5 al SuperEnalotto Gallura Oggi La dea bendata ‘bacia’ Samugheo: centrato un 5 da quasi 100mila euro

Nuova giocata vincente del SuperEnalotto in Sardegna: nel concorso di giovedì 11 febbraio, infatti, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 99mila euro a Samugheo, in provincia di Oristano. La v ...

La dea bendata bacia Samugheo: centrato un 5 al SuperEnalotto da 99mila euro

La Sardegna, riporta Agipronews, si conferma terra fortunata visto che l'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.

La vincita al SuperEnalotto a Samugheo. La Sardegna ancora una volta baciata dallaal SuperEnalotto. questa volta la dea bendata ha fatto tappa a Samughero, dove è stato centrato un 5 dal valore di 99mila euro. La scheda vincente è stata giocata nel bar tabacchi di via ...LaSpoleto: nel concorso di martedì 9 febbraio, infatti, un giocatore ha centrato un "5" dal valore di 33.372 euro. La vincita è stata convalidata presso il Caffè di Mezzo in località ...Nuova giocata vincente del SuperEnalotto in Sardegna: nel concorso di giovedì 11 febbraio, infatti, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 99mila euro a Samugheo, in provincia di Oristano. La v ...La Sardegna, riporta Agipronews, si conferma terra fortunata visto che l'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.