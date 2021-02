Juventus | senti Bonucci | “Il rientro di Giorgio è stato importante”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lacontinua la sua corsa al titolo dopo aver archiviato la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La squadra di Pirlo è pronta per la trasferta di Napoli nonostante le assenze. Il tecnico è riuscito a ritrovare la giusta compattezza alla squadra grazie anche alle prestazioni del proprio reparto arretrato. LEGGI ANCHE:, l'argentino punta il Napoli Leonardoai microfoni di SkySport analizza la sua stagione e quella dei suoi compagni: “Fino a qui è stata positiva. Ho giocato tanto con prestazioni buone e altre meno. Quando giochi tanto e in questo contesto, tutto diventa molto più difficile. Ildimi sta aiutando, riusciamo a dividerci i compiti durante la partita. Nelle gare precedenti, quandonon c’era, dovevo tirare qualcosa in ...

Nel 2018 Michael Oliver fu minacciato di morte e ha dovuto trasferire la sua famiglia in un'altro luogo dopo la partita in cui lavenne eliminata dalla Champions League dal Real Madrid....e Cristiano Ronaldo a giganteggiare e Lukaku lì al passo con i campioni di Milan e. Dando ... Ronaldo quando lo guardi e quando loparlare capisci perché ha vinto quello che ha vinto. Ibra ...Infortuni anche in casa Juventus in vista della sfida contro il Napoli alle 18 di domani pomeriggio. Mister Pirlo corre ai ripari.La Juventus dovrà fare a meno di alcuni dei suoi calciatori migliori, nell'importante sfida di campionato contro il Napoli di Gattuso.