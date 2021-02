Juve Stabia-Avellino, le probabili formazioni (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Operazione sorpasso per l‘Avellino di Piero Braglia. Alle 17.30 al “Menti” sarà sfida contro la Juve Stabia. Gara fondamentale in ottica secondo posto visto che il Bari che ha accolto Massimo Carrera dopo l’esonero di Gaetano Ateri. In caso di vittoria, l’Avellino, potrebbe agganciare il secondo posto ai danni dei pugliesi. In ottica formazione pochi saranno gli accorgimenti in ottica formazione per i lupi, avanti con il 3-5-2. Non ci sarà Illanes squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Dentro Ciancio che arretra sulla difensiva lasciando spazio a centrocampo ad Adamo. A centrocampo nessun dubbio avanti con la linea composta da Carriero, Aloi e D’Angelo. In attacco Bernardotto corre per una maglia da titolare al fianco di Santaniello. In casa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Operazione sorpasso per l‘di Piero Braglia. Alle 17.30 al “Menti” sarà sfida contro la. Gara fondamentale in ottica secondo posto visto che il Bari che ha accolto Massimo Carrera dopo l’esonero di Gaetano Ateri. In caso di vittoria, l’, potrebbe agganciare il secondo posto ai danni dei pugliesi. In ottica formazione pochi saranno gli accorgimenti in ottica formazione per i lupi, avanti con il 3-5-2. Non ci sarà Illanes squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Dentro Ciancio che arretra sulla difensiva lasciando spazio a centrocampo ad Adamo. A centrocampo nessun dubbio avanti con la linea composta da Carriero, Aloi e D’Angelo. In attacco Bernardotto corre per una maglia da titolare al fianco di Santaniello. In casa ...

