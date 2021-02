Italiano: “Il Milan gioca alla grande ed ha gente di valore. Vogliamo dimostrare di essere cresciuti rispetto all’andata” (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha presentato la sfida contro il Milan in conferenza stampa. Queste le considerazioni del tecnico dei liguri, che dopo aver messo in difficoltà diverse grandi vogliono provare a fare lo sgambetto alla capolista: “Loro devono confermarsi, noi Vogliamo dimostrare di essere cresciuti rispetto all’andata. Il Milan gioca alla grande ed ha uomini di valore assoluto come Ibrahimovic che è dappertutto. Non conosco molto i metodi di Pioli, ma il Milan attacca e costruisce, si procura correttamente rigori ed è una squadra molto organizzata. Ovvio che chi ama il calcio ne viene ispirato. Noi dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’allenatore dello Spezia, Vincenzo, ha presentato la sfida contro ilin conferenza stampa. Queste le considerazioni del tecnico dei liguri, che dopo aver messo in difficoltà diverse grandi vogliono provare a fare lo sgambettocapolista: “Loro devono confermarsi, noidi. Iled ha uomini diassoluto come Ibrahimovic che è dappertutto. Non conosco molto i metodi di Pioli, ma ilattacca e costruisce, si procura correttamente rigori ed è una squadra molto organizzata. Ovvio che chi ama il calcio ne viene ispirato. Noi dobbiamo ...

