Io sì Seen | obiettivo Oscar per Laura Pausini

(Di venerdì 12 febbraio 2021)è la speranza italiana per gli2021. Il brano Io sì (), interpretato dall’artista di Faenza come colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, è stato inserito nella shortlist dalla quale verranno selezionate le cinque canzoni che otterrano la nomination ufficiale per contendersi l’ambita statuetta. Una bella iniezione di fiducia dopo la delusione di Notturno di Gianfranco Rosi che non è rientrato nella lista dei titoli in corsa per il premio dell’Academy. La pellicola è stata comunque inserita nell’elenco dei 15 documentari dai quali verrà poi scelta la cinquina di nomination per la categoria miglior documentario. L’Italia, dunque, alla prossima notte deglisarà presente non con dei film, bensì in altre sezioni, tra le quali quelle relative alla ...

