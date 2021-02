Incidente a Olbia | auto si ribalta | quattro persone all' ospedale

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Olbia

Gallura Oggi

L'questa mattina aquesta mattina intorno alle 8 sulla strada provinciale 125, all'altezza dello svincolo delle vecchie saline a. Per cause ancora in corso di accertamento il conducente della Fiat ...... Quanto costa allestire un furgone commerciale Alla scoperta dell'Acquedotto Romano die… Si ribalta con l'auto sulla 131 Dcn all'altezza di…frontale tra 2 auto ad ...Olbia. Ancora un incidente stradale sulla SS 125 Orientale Sarda, nel tratto compreso nel Comune di Olbia. Due auto, per cause ancora da accertare, si ...OLBIA. Scontro fra due auto a Olbia sulla provinciale 125 all’altezza dello svincolo delle vecchie saline oggi 12 gennaio alle 8 del mattino. Una Fiat Punto con due anziani è finita contro una Panda c ...